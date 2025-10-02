Видео
Главная Новости дня Украина вернула воинов и гражданских — как их встречали дома

Украина вернула воинов и гражданских — как их встречали дома

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:59
Обмен пленными 2 октября — как встречали защитников и гражданских — видео
Военные, которые вернулись из плена РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Состоялся уже 69-й комбинированный обмен пленными, организованный с учетом стамбульских договоренностей. В рамках этой договоренности удалось вернуть домой 185 украинских военнослужащих и 20 гражданских.

Кадрами встречи украинцев поделился в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец в четверг, 2 октября.

Читайте также:

205 украинцев вернулись домой из плена

Как отметил омбудсман, особенностью этого обмена стало то, что большинство освобожденных находились в плену еще с 2022 года. Среди военных — бойцы Вооруженных Сил Украины, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Десантно-штурмовых войск, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Значительная часть возвращенных — защитники Мариуполя.

"Самому старшему освобожденному военному — 59 лет, самому молодому — 26 лет. Двое возвращенных Защитников уже завтра отпразднуют свой День рождения на родной земле", — написал Лубинец.

Кроме того, домой вернули гражданских граждан, которых незаконно задержали в первые месяцы полномасштабного вторжения. Многих из них россияне забрали прямо из дома. Среди освобожденных гражданских самому младшему — 25 лет, а самому старшему — 60.

"Возвращение стало возможным благодаря настойчивым усилиям украинских государственных органов, которые входят в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по поручению Президента Украины. Неизменно на месте обмена находятся работники Офиса Омбудсмана. Наша команда мониторит соблюдение норм Женевских конвенций, сопровождает процессы и информирует освобожденных об их правах", — отметил Лубинец.

Напомним, в Координационном штабе сообщили, кто из украинцев вернулся домой в рамках обмена 2 октября.

А также ранее Владимир Зеленский анонсировал возвращение домой еще тысячи украинских пленных.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
