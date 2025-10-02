Обмін полоненими 2 жовтня — як зустрічали захисників і цивільних — відео

Військові, які повернулися з полону РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Відбувся вже 69-й комбінований обмін полоненими, організований з урахуванням стамбульських домовленостей. У межах цієї домовленості вдалося повернути додому 185 українських військовослужбовців та 20 цивільних.

Кадрами зустрічі українців поділився в Telegram омбудсман Дмитро Лубінець у четвер, 2 жовтня.

205 українців повернулися додому з полону

Як зазначив омбудсман, особливістю цього обміну стало те, що більшість звільнених перебували в полоні ще від 2022 року. Серед військових — бійці Збройних Сил України, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Десантно-штурмових військ, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Значна частина повернутих — оборонці Маріуполя.

"Найстаршому звільненому військовому — 59 років, наймолодшому — 26 років. Двоє повернутих Захисників вже завтра відсвяткують свій День народження на рідній землі", — написав Лубінець.

Крім того, додому повернули цивільних громадян, яких незаконно затримали у перші місяці повномасштабного вторгнення. Багатьох із них росіяни забрали просто з дому. Серед звільнених цивільних наймолодшому — 25 років, а найстаршому — 60.

"Повернення стало можливим завдяки наполегливим зусиллям українських державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням Президента України. Незмінно на місці обміну перебувають працівники Офісу Омбудсмана. Наша команда моніторить дотримання норм Женевських конвенцій, супроводжує процеси й інформує звільнених про їхні права", — наголосив Лубінець.

