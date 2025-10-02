Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обмен пленными — в каком состоянии возвращаются украинцы

Обмен пленными — в каком состоянии возвращаются украинцы

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 20:06
Обмен пленными 2 октября — в каком состоянии украинцы
Обмен пленными 2 октября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Между Украиной и Россией в четверг, 2 октября, состоялся обмен пленными. Большинство украинцев возвращаются из неволи с плохим здоровьем.

Об этом рассказал представитель Координационного штаба Петр Яценко в комментарии журналистам.

Реклама
Читайте также:

Обмен пленными 2 октября

Яценко отметил, что обмен пленными был комбинированный, часть которого была произведена согласно Стамбульским договоренностям. Они предусматриваются возвращение из плена тяжелораненых, тяжелобольных и граждан до 25 лет.

"Очередной 69-й обмен. Общая цифра — это 185 наших защитников возвращаются, возвращаются 20 гражданских", — рассказал Яценко.

По его словам, большинство украинцев возвращаются из плена в неудовлетворительном состоянии здоровья. Они нуждаются в длительной программе реабилитации.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский показал граждан, которых вернули из российского плена 2 октября.

Впоследствии в Координационном штабе рассказали, кто вернулся домой из российской неволи.

война здоровье Украина пленные обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации