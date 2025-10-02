Обмен пленными 2 октября — в каком состоянии украинцы

Обмен пленными 2 октября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Между Украиной и Россией в четверг, 2 октября, состоялся обмен пленными. Большинство украинцев возвращаются из неволи с плохим здоровьем.

Об этом рассказал представитель Координационного штаба Петр Яценко в комментарии журналистам.

Обмен пленными 2 октября

Яценко отметил, что обмен пленными был комбинированный, часть которого была произведена согласно Стамбульским договоренностям. Они предусматриваются возвращение из плена тяжелораненых, тяжелобольных и граждан до 25 лет.

"Очередной 69-й обмен. Общая цифра — это 185 наших защитников возвращаются, возвращаются 20 гражданских", — рассказал Яценко.

По его словам, большинство украинцев возвращаются из плена в неудовлетворительном состоянии здоровья. Они нуждаются в длительной программе реабилитации.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский показал граждан, которых вернули из российского плена 2 октября.

Впоследствии в Координационном штабе рассказали, кто вернулся домой из российской неволи.