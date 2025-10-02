Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Обмін полоненими — в якому стані повертаються українці

Обмін полоненими — в якому стані повертаються українці

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 20:06
Обмін полоненими 2 жовтня — в якому стані українці
Обмін полоненими 2 жовтня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Між Україною та Росією у четвер, 2 жовтня, відбувся обмін полоненими. Більшість українців повертаються з неволі з поганим здоровʼям.

Про це розповів речник Координаційного штабу Петро Яценко у коментарі журналістам.

Реклама
Читайте також:

Обмін полоненими 2 жовтня

Яценко зазначив, що обмін полоненими був комбінований, частина якого була проведена згідно зі Стамбульськими домовленостями. Вони передбачаються повернення з полону важкопоранених, важкохворих та громадян до 25 років. 

"Черговий 69-й обмін. Загальна цифра — це 185 наших оборонців повертаються, повертаються 20 цивільних", — розповів Яценко.

За його словами, більшість українців повертаються з полону в незадовільному стані здоровʼя. Вони потребують тривалої програми реабілітації.  

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський показав громадян, яких повернули з російського полону 2 жовтня.

Згодом у Координаційному штабі розповіли, хто повернувся додому з російської неволі.

війна здоров'я Україна полонені обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації