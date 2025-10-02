Обмін полоненими 2 жовтня — в якому стані українці

Обмін полоненими 2 жовтня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Між Україною та Росією у четвер, 2 жовтня, відбувся обмін полоненими. Більшість українців повертаються з неволі з поганим здоровʼям.

Про це розповів речник Координаційного штабу Петро Яценко у коментарі журналістам.

Обмін полоненими 2 жовтня

Яценко зазначив, що обмін полоненими був комбінований, частина якого була проведена згідно зі Стамбульськими домовленостями. Вони передбачаються повернення з полону важкопоранених, важкохворих та громадян до 25 років.

"Черговий 69-й обмін. Загальна цифра — це 185 наших оборонців повертаються, повертаються 20 цивільних", — розповів Яценко.

За його словами, більшість українців повертаються з полону в незадовільному стані здоровʼя. Вони потребують тривалої програми реабілітації.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський показав громадян, яких повернули з російського полону 2 жовтня.

Згодом у Координаційному штабі розповіли, хто повернувся додому з російської неволі.