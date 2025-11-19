Відео
Умєрова помітили біля Зеленського в Анкарі — що відомо

Дата публікації: 19 листопада 2025 09:08
Оновлено: 09:47
Умеров супроводжує Зеленського під час візиту до Туреччини
Прибуття Зеленського до Анкари. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський прибув 19 листопада із робочим візитом до Туреччини. За інформацією Офісу глави держави, упродовж дня в Анкарі запланована зустріч президента з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Відеокадри зустрічі Володимира Зеленського в Анкарі з'явилися в соцмережах.

Читайте також:

Зеленський прибув до Туреччини

Українську делегацію в аеропорту зустріли представники турецької влади. На оприлюднених кадрах також помітний секретар РНБО Рустем Умєров, який напередодні вирушив у закордонне відрядження та приєднався до офіційної делегації.

Нагадаємо, Рустем Умєров раніше обговорював із Туреччиною повернення полонених українців з російського ув'язнення та оборонну співпрацю.

У ЗМІ та соцмережах ширились чутки, що Рустем Умєров нібито втік з України та не планує повертатися. В Офісі Президента України заявили, що це фейк і посадовець перебуває у Туреччині з офіційним відрядженням.

Володимир Зеленський Туреччина Реджеп Ердоган Рустем Умєров
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
