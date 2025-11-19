Умеров супроводжує Зеленського під час візиту до Туреччини

Прибуття Зеленського до Анкари. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський прибув 19 листопада із робочим візитом до Туреччини. За інформацією Офісу глави держави, упродовж дня в Анкарі запланована зустріч президента з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Відеокадри зустрічі Володимира Зеленського в Анкарі з'явилися в соцмережах.

Зеленський прибув до Туреччини

Українську делегацію в аеропорту зустріли представники турецької влади. На оприлюднених кадрах також помітний секретар РНБО Рустем Умєров, який напередодні вирушив у закордонне відрядження та приєднався до офіційної делегації.

Нагадаємо, Рустем Умєров раніше обговорював із Туреччиною повернення полонених українців з російського ув'язнення та оборонну співпрацю.

У ЗМІ та соцмережах ширились чутки, що Рустем Умєров нібито втік з України та не планує повертатися. В Офісі Президента України заявили, що це фейк і посадовець перебуває у Туреччині з офіційним відрядженням.