Умєров під час візиту у Туреччину - про що говорили

Рустем Умєров. Фото: Facebook Рустема Умєрова

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів низку важливих зустрічей у Туреччині. Він поспілкувався з міністром оборони Яшаром Гулером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та зовнішньополітичним радником президента Реджепа Таїпа Ердогана Акіфом Чагатаєм Киличем.

Про це Умєров написав у Telegram у середу, 12 листопада.

Реклама

Читайте також:

Пост Умєрова. Фото: скриншот

Умєров під час візиту у Туреччину

Під час переговорів сторони обговорили два головні напрями — обміни полоненими та подальшу співпрацю у сфері безпеки й оборони.

За словами Умєрова, питання повернення українських громадян залишається одним із головних пріоритетів держави. Він наголосив, що Туреччина вже неодноразово допомагала Україні у найскладніші періоди, і така підтримка продовжується.

Окрему увагу сторони приділили розвитку оборонного партнерства, зокрема спільним проєктам, виробництву та технологіям.

"Працюємо далі, щоб повернути наших людей і зміцнити спільну безпеку", — підсумував Умєров.

Нагадаємо, що 11 листопада секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров здійснив офіційний візит до Стамбула. Головним завданням поїздки стало сприяння відновленню та прискоренню процесу обміну полоненими між РФ та Україною.

До цього Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина готова стати місцем для зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Це можливо, якщо переговори не вдасться провести в Будапешті.