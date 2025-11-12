Умеров во время визита в Турцию - о чем говорили

Рустем Умеров. Фото: Facebook Рустема Умерова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел ряд важных встреч в Турции. Он пообщался с министром обороны Яшаром Гулером, главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калином и внешнеполитическим советником президента Реджепа Тайипа Эрдогана Акифом Чагатаем Кылычем.

Об этом Умеров написал в Telegram в среду, 12 ноября.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Умеров во время визита в Турцию

Во время переговоров стороны обсудили два главных направления — обмены пленными и дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

По словам Умерова, вопрос возвращения украинских граждан остается одним из главных приоритетов государства. Он подчеркнул, что Турция уже неоднократно помогала Украине в самые сложные периоды, и такая поддержка продолжается.

Особое внимание стороны уделили развитию оборонного партнерства, в частности совместным проектам, производству и технологиям.

"Работаем дальше, чтобы вернуть наших людей и укрепить общую безопасность", — подытожил Умеров.

Напомним, что 11 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров совершил официальный визит в Стамбул. Главной задачей поездки стало содействие восстановлению и ускорению процесса обмена пленными между РФ и Украиной.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова стать местом для встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Это возможно, если переговоры не удастся провести в Будапеште.