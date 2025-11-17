В ОП прокоментували чутки, що Умєров відмовився повертатися в Україну

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

В Офісі Президента України (ОПУ) прокоментували чутки про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров нібито відмовився повертатися в Україну. В ОПУ сказали, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомило поінформоване джерело в Офісі президента агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок, 17 листопада.

Реклама

Читайте також:

Реакція ОПУ на чутки, що Умєров не повернеться в Україну

За інформацією джерела, чутки про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров нібито відмовився повертатися в Україну не відповідає дійсності.

"Це фейк", — сказало поінформоване джерело в ОПУ.

Також ці чутки спростували у Центрі протидії дезінформації.

"Спростування недостовірної інформації. Протягом останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності", — написали у ЦПД.

А також пояснили, що Умєров перебуває у запланованому офіційному відрядженні. За даними ЦПД, станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

У ЦПД наголосили, що Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики.

"Просимо громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України. Офіційна інформація завжди публікується на перевірених каналах комунікації", — йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Раніше видання Clash Report писало, що Умєров нібито відмовився повертатися до України, і нібито особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про своє рішення.

Нагадаємо, що 11 листопада Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими.

Згодом Умєров заявив про домовленості щодо звільнення українців з російського полону.