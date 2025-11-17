Видео
В ОПУ отреагировали на слухи, что Умеров не вернется в Украину

Дата публикации 17 ноября 2025 16:20
обновлено: 16:49
В ОП прокомментировали слухи, что Умеров отказался возвращаться в Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

В Офисе Президента Украины (ОПУ) прокомментировали слухи о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров якобы отказался возвращаться в Украину. В ОПУ сказали, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил информированный источник в Офисе президента агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, 17 ноября.

Читайте также:

Реакция ОПУ на слухи, что Умеров не вернется в Украину

По информации источника, слухи о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров якобы отказался возвращаться в Украину, не соответствуют действительности.

"Это фейк", — сказал информированный источник в ОПУ.

Также эти слухи опровергли в Центре противодействия дезинформации.

"Опровержение недостоверной информации. В течение последних дней в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности", — написали в ЦПД.

А также пояснили, что Умеров находится в запланированной официальной командировке. По данным ЦПД, на сегодня он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.

В ЦПД отметили, что Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики.

"Просим граждан и медиа не распространять непроверенные сообщения, которые вводят общество в заблуждение и работают в интересах информационных операций против Украины. Официальная информация всегда публикуется на проверенных каналах коммуникации", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

ЦПД спростував фейки про Умєрова
Скриншот сообщения ЦПД/Telegram

Ранее издание Clash Report писало, что Умеров якобы отказался возвращаться в Украину и якобы лично сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем решении.

Напомним, что 11 ноября Умеров сообщил о начале рабочей поездки в Турцию и на Ближний Восток для разблокирования процесса обменов пленными.

Впоследствии Умеров заявил о договоренностях по освобождению украинцев из российского плена.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
