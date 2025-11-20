Відео
Україна
Умєров повернувся до України — деталі

Умєров повернувся до України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 16:18
Оновлено: 16:29
Рустем Умєров — секретар РНБО повернувся до України
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повернувся в Україну. Він перебував за кордоном у запланованому офіційному відрядженні.

Про це повідомила його речниця Діана Давітян у коментарі Суспільному. 

Читайте також:

Повернення Умєрова до України

Давітян розповіла, що Рустем Умєров вже повернувся в Україну. Відомо, що секретар РНБО до цього перебував з робочим візитом у США, а 19 листопада супроводжував Президент України Володимира Зеленського до Туреччини. 

Кілька днів тому сам Умєров розповідав, що поїхав до Стамбула, аби "обговорити відновлення обмінного процесу". 

Також ми писали, що раніше САП заявила про "вплив" Тимура Міндіча на Рустема Умєрова, коли він був міністром оборони. Водночас секретар РНБО стверджував, що фігуранти справи не мали на нього жодного впливу і всі звинувачення є безпідставними. 

Нагадаємо, раніше у ЗМІ ширилися чутки, що Умєров не збирається повертатися до України. Причиною називали заяву, що Міндіч мав на нього вплив. Однак в Офісі Президента спростували цю інформацію і заявили, що вона не відповідає дійсності. 

Водночас Діана Давітян 18 листопада заявила, що Умєров не залишав свій пост і повернеться 20 листопада. 

кордон Україна війна в Україні РНБО Рустем Умєров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
