Рустем Умеров не исчез - когда он прибудет в Киев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который сейчас находится в США, вернется в Украину 20 ноября. Он не покидал свой пост и находится в запланированной командировке.

Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян, передает "Українська правда" во вторник, 18 ноября.

Накануне в медиа распространилась информация о якобы отказе Рустема Умерова возвращаться в Украину после поездки в США. Эти сообщения вызвали широкий резонанс и ряд спекуляций в публичном пространстве. Представители СНБО оперативно опровергли такие утверждения, отметив, что речь идет лишь о рабочей командировке. Командировка секретаря СНБО запланирована до 19 ноября включительно, — уточнила пресс-секретарь Диана Давитян.

В СНБО отметили, что Рустем Умеров находится в США для участия в ряде встреч и консультаций, посвященных сотрудничеству в сфере безопасности. В Центре противодействия дезинформации также отметили, что слухи о его отказе возвращаться не соответствуют действительности.

В СНБО подчеркнули, что секретарь Совета остается на постоянной связи с руководством государства, выполняет все служебные обязанности и продолжает работать над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики.

Напомним, что в Офисе Президента Украины опровергли слухи о якобы отказе Рустема Умерова возвращаться в Украину, отметив, что он находится в запланированной командировке.

Ранее мы также информировали, что Рустем Умеров сообщил о достигнутых договоренностях по освобождению из российского плена 1200 украинских граждан.