Когда нужно переводить часы на летнее время — когда Украина перейдет на летнее время

Девушка держит в руке часы. Фото: Freepik

В ночь с 29 на 30 марта 2025 года в Украине состоится переход на летнее время. Поэтому граждане должны перевести стрелки на час вперед.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Когда в Украине переводят часы на летнее время

В этом году в ночь с 29 на 30 марта в Украине состоится переход на летнее время. В 3:00 ночи необходимо перевести стрелки вперед — то есть на 4:00.

Учитывая это, сутки 30 числа будут короче — поэтому украинцы будут спать на час меньше, чем обычно. Однако есть и положительные моменты от перевода часов, ведь можно будет дольше наслаждаться световым днем, хотя для многих людей адаптация и переход проходят непросто.

Отметим, что большинство электронных устройств, в частности смартфоны, компьютеры и смарт-часы, автоматически меняют время. Однако, если вы пользуетесь механическими часами или бытовой техникой со старыми моделями таймеров, то необходимо будет перевести время собственноручно.

Почему перевод часов происходит в воскресенье

Переводят часы именно в выходной день не просто так. Это обусловлено тем, что в выходной день людям легче адаптироваться к новому времени.

Следовательно, перевод часов в выходной день уменьшает влияние на биоритмы. Воскресенье позволяет организму постепенно привыкнуть к новому распорядку.

Кроме этого, в ночь с субботы на воскресенье наблюдается наименьшая нагрузка на транспорт. Поэтому перевод часов именно в это время не вызывает существенных сбоев в расписании.

В последний ли раз в этом году украинцы переводят часы

В последние годы в Украине продолжаются жаркие обсуждения о целесообразности перевода часов. Следовательно, часть украинцев выступали против постоянных переходов на зимнее и летнее время. Именно это стало толчком к тому, что 16 июля 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201, который отменяет традицию перевода часов. Однако глава государства Владимир Зеленский до сих пор не подписал этот законопроект — поэтому сейчас граждане продолжают переходить на летнее и зимнее время.

Ранее мы писали, что в мире все чаще отказываются от перевода часов. Поэтому из 200 стран мира только 60 продолжают менять время дважды в год.

В частности, ученые отмечают, что отказ от этой традиции может привести к проблемам со здоровьем.