Коли потрібно переводити годинники на літній час — коли Україна перейде на літній час

Дівчина тримає в руці годинник. Фото: Freepik

У ніч проти 30 березня 2025 року в Україні відбудеться перехід на літній час. Відтак громадяни мають перевести стрілки на годину вперед.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Коли в Україні переводять годинники на літній час

Цьогоріч в ніч з 29 на 30 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. О 3:00 ночі необхідно перевести стрілки вперед — тобто на 4:00.

З огляду не це, доба 30 числа буде коротшою — тому українці спатимуть на годину менше, ніж зазвичай. Проте є і позитивні моменти від переведення годинників, адже можна буде довше насолоджуватися світловим днем, хоч для багатьох людей адаптація і перехід проходять непросто.

Зазначимо, що більшість електронних пристроїв, зокрема смартфони, комп'ютери та смартгодинники, автоматично змінюють час. Проте, якщо ви користуєтесь механічним годинником або побутовою технікою зі старими моделями таймерів, то необхідно буде перевести час власноруч.

Чому переведення годинників відбувається у неділю

Переводять годинники саме у вихідний день не просто так. Це обумовлено тим, що у вихідний день людям легше адаптуватися до нового часу.

Відтак, переведення годинників у вихідний день зменшує вплив на біоритми. Неділя дає змогу організму поступово звикнути до нового розпорядку.

Крім цього, у ніч із суботи на неділю спостерігається найменше навантаження на транспорт. Тому переведення годинників саму у цей час не спричиняє суттєвих збоїв у розкладі.

Чи востаннє цьогоріч українці переводять годинники

Протягом останніх років в Україні тривають палкі обговорення щодо доцільності переведення годинників. Відтак, частина українців виступали проти постійних переходів на зимовий та літній час. Саме це стало поштовхом до того, що 16 липня 2024 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4201, який скасовує традицію переведення годинників. Однак глава держави Володимир Зеленський досі не підписав цей законопроєкт — тому наразі громадяни продовжують переходити на літній та зимовий час.

Раніше ми писали, що у світів дедалі частіше відмовляються від переведення годинників. Відтак із 200 країн світу лише 60 продовжують змінювати час двічі на рік.

Зокрема, науковці зазначають, що відмова від цієї традиції може призвести до проблем зі здоров'ям.