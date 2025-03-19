Перехід на літній час - чому це важливо

Чоловік вимикає будильник. Фото: MedicalXpress

Вже у суботу, 30 березня, Україна має перейти на літній час та перевести годинники на годину вперед. При цьому науковці зазначають, що відмова від цієї традиції може призвести до проблем зі здоров'ям, зниження продуктивності та навіть загроз для безпеки.

Новини.LIVE зібрали інформацію, чим загрожує ігнорування літнього часу.

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Перехід на літній час має на меті оптимізувати використання світлового дня. Хоча економія електроенергії не підтверджується, існують й інші важливі причини для цього. Якщо залишити "зимовий" час, це може призвести до збоїв в організмі, технічних системах та навіть у графіках роботи.

Порушення біоритмів

Як з'ясував професор Стенфордського університету Вільяма Д. Коулман, скасування переведення годинників на літній час може порушити циркадні ритми. Це призведе до того, що людина буде прокидатися і лягати спати в незручний час, що може викликати хронічну втому та проблеми зі сном. Уявіть собі, що ви прокидаєтесь о 4-5 ранку, коли вже світлішає, а заснути зможете тільки о 8 вечора, через надмірну втому.

Зниження продуктивності

Експерименти Американської психологічної асоціації вказують на те, що розбіжність між графіками роботи та світловим днем знижує рівень концентрації та ефективності. Це є особливо важливим для працівників офісів та освітніх установ.

Проблеми з безпекою

Невідповідність транспортних графіків може спричиняти збої в роботі залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту. Згідно з дослідженням National Sleep Foundation, це веде до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Збої в роботі техніки

Частина автоматизованих систем та серверів працює за сезонним графіком. Відмова від літнього часу може спричинити помилки в роботі програмного забезпечення, розкладів та банківських операцій.

Погіршення психоемоційного стану

Відмова від літнього часу може спричинити частіше відчуття пригніченості, апатії та депресії. Для багатьох цей стан, який зазвичай спостерігається пізно восени або взимку, буде тривати практично протягом усього року.

Деякі науковці, зокрема доктор Рут Оуенс з University College London, вважають, що відмова від переведення годинників може бути корисною для регіонів, де взимку часто не вистачає світла. Проте в загальному це призводить до більшої кількості проблем, аніж користі.

Доктор Джеймс Уіттакер із Центру дослідження сну при University of Oxford додає: "Порушення синхронізації зі світловим днем навіть на годину збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань".

Професор Ліза Келлі з Каліфорнійського університету в Берклі вважає, що скасування сезонного переведення часу без коригування робочих графіків може негативно вплинути на якість сну та загальне самопочуття людей.

Раніше в Україні провели опитування, чи підтримують люди скасування переведення годинників на літній час.

Також ми повідомляли, з чого почалась історія переведення годинників. Таку ідею висунув посол США у Франції Бенджамін Франклін ще у 1784 році.