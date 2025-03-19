Переход на летнее время - почему это важно

Мужчина выключает будильник. Фото: MedicalXpress

Уже в субботу, 30 марта, Украина должна перейти на летнее время и перевести часы на час вперед. При этом ученые отмечают, что отказ от этой традиции может привести к проблемам со здоровьем, снижению производительности и даже угрозам для безопасности.

Новини.LIVE собрали информацию, чем грозит игнорирование летнего времени.

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Переход на летнее время имеет целью оптимизировать использование светового дня. Хотя экономия электроэнергии не подтверждается, существуют и другие важные причины для этого. Если оставить "зимнее" время, это может привести к сбоям в организме, технических системах и даже в графиках работы.

Нарушение биоритмов

Как выяснил профессор Стэнфордского университета Уильяма Д. Коулман, отмена перевода часов на летнее время может нарушить циркадные ритмы. Это приведет к тому, что человек будет просыпаться и ложиться спать в неудобное время, что может вызвать хроническую усталость и проблемы со сном. Представьте себе, что вы просыпаетесь в 4-5 утра, когда уже светлеет, а заснуть сможете только в 8 вечера, из-за чрезмерной усталости.

Снижение производительности

Эксперименты Американской психологической ассоциации указывают на то, что расхождение между графиками работы и световым днем снижает уровень концентрации и эффективности. Это особенно важно для работников офисов и образовательных учреждений.

Проблемы с безопасностью

Несоответствие транспортных графиков может вызвать сбои в работе железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта. Согласно исследованию National Sleep Foundation, это ведет к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

Сбои в работе техники

Часть автоматизированных систем и серверов работает по сезонному графику. Отказ от летнего времени может вызвать ошибки в работе программного обеспечения, расписаний и банковских операций.

Ухудшение психоэмоционального состояния

Отказ от летнего времени может вызвать более частое ощущение подавленности, апатии и депрессии. Для многих это состояние, которое обычно наблюдается поздней осенью или зимой, будет продолжаться практически в течение всего года.

Некоторые ученые, в частности доктор Рут Оуэнс из University College London, считают, что отказ от перевода часов может быть полезен для регионов, где зимой часто не хватает света. Однако в общем это приводит к большему количеству проблем, чем пользы.

Доктор Джеймс Уиттакер из Центра исследования сна при University of Oxford добавляет: "Нарушение синхронизации со световым днем даже на час увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний".

Профессор Лиза Келли из Калифорнийского университета в Беркли считает, что отмена сезонного перевода времени без корректировки рабочих графиков может негативно повлиять на качество сна и общее самочувствие людей.

Ранее в Украине провели опрос, поддерживают ли люди отмену перевода часов на летнее время.

Также мы сообщали, с чего началась история перевода часов. Такую идею выдвинул посол США во Франции Бенджамин Франклин еще в 1784 году.