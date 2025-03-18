Переведення годинників у 2025 році — чи будуть українці переходити на літній час

Людина переводить годинник. Фото ілюстративне: Pexels

Українці 30 березня знову перейдуть на літній час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед. Це необхідно, аби ефективніше використовувати світловий день та скоротити споживання світла.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про переведення годинників на літній час у 2025 році.

Читайте також:

Законопроєкт про переведення годинників

Згідно із постановою Кабміну від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", годинники переводять двічі на рік.

Документ запровадив на території країни такий порядок обчислення: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 03:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 04:00 годині на одну годину назад.

Чоловік дивиться на годинник. Фото: Pexels

Однак у серпні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, що регулює обчислення часу в Україні. Відповідно до нього, українці мали б жити за зимовим часом.

Наразі відомо, що президент Володимир Зеленський досі його не підписав, тому стрілки годинників переводити доведеться.

Чи переведеться годинник на гаджетах самостійно

У наш час майже всі годинники автоматично коригують час. Виробники за замовчуванням налаштовують електронні пристрої на синхронізацію, а ті, що мають доступ до інтернету, отримують точні дані від серверів часу без необхідності ручного переведення.

Годинник. Фото: Pexels

Однак звичайний будильник або настінний механічний годинник доведеться переводити вручну.

Вплив переведення годинників на людину

Переведення годинників впливає на організм людини, порушуючи звичні біоритми. Основні наслідки зміни часу:

зміна часу, навіть на годину, може викликати безсоння або труднощі із засинанням;

порушення біологічного годинника впливає на концентрацію уваги, що може знижувати ефективність роботи та навчання;

зміни у режимі дня можуть призвести до підвищеної тривожності, емоційної нестабільності та навіть сезонної депресії;

зміна часу має вплив на серцево-судинну систему вразливих людей.

Адаптація до нового часу у більшості людей займає декілька днів, але для чутливих до змін біоритму може тривати довше.

Нагадаємо, Польща виступила проти переведення годинників, бажаючи встановити один постійний час на території ЄС.

Раніше в Україні провели опитування, чи підтримують люди скасування переведення годинників на літній час.