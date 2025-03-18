Перевод часов в 2025 году — будут ли украинцы переходить на летнее время

Человек переводит часы. Фото иллюстративное: Pexels

Украинцы 30 марта снова перейдут на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Это необходимо, чтобы эффективнее использовать световой день и сократить потребление света.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о переводе часов на летнее время в 2025 году.

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Законопроект о переводе часов

Согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", часы переводят дважды в год.

Документ ввел на территории страны такой порядок исчисления: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 часов на один час назад.

Мужчина смотрит на часы. Фото: Pexels

Однако в августе прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №4201, регулирующий исчисление времени в Украине. Согласно ему, украинцы должны были бы жить по зимнему времени.

Известно, что президент Владимир Зеленский до сих пор его не подписал, поэтому стрелки часов переводить придется.

Переведутся ли часы на гаджетах самостоятельно

В наше время почти все часы автоматически корректируют время. Производители по умолчанию настраивают электронные устройства на синхронизацию, а те, что имеют доступ к интернету, получают точные данные от серверов времени без необходимости ручного перевода.

Часы. Фото: Pexels

Однако обычный будильник или настенные механические часы придется переводить вручную.

Влияние перевода часов на человека

Перевод часов влияет на организм человека, нарушая привычные биоритмы. Основные последствия смены времени:

смена времени, даже на час, может вызвать бессонницу или трудности с засыпанием;

нарушение биологических часов влияет на концентрацию внимания, что может снижать эффективность работы и обучения;

изменения в режиме дня могут привести к повышенной тревожности, эмоциональной нестабильности и даже сезонной депрессии;

изменение времени влияет на сердечно-сосудистую систему уязвимых людей.

Адаптация к новому времени у большинства людей занимает несколько дней, но для чувствительных к изменениям биоритма может длиться дольше.

Напомним, Польша выступила против перевода часов, желая установить одно постоянное время на территории ЕС.

Ранее в Украине провели опрос, поддерживают ли люди отмену перевода часов на летнее время.