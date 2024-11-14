Більша частина українців проти переведення годинника

Чоловік вимикає будильник. Фото: 24 канал

Понад половина українців підтримує скасування переведення годинників на літній час. Найбільше таку ініціативу підтримують у західних областях.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", опублікованого Міжнародний республіканським інститутом (IRI Ukraine).

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Українці підтримують переведення годинника

Зокрема, 55% респондентів погоджуються із рішенням припинити переводити стрілки годинників на літній час, 39% виступили проти, решта не змогли відповісти на питання.

Найбільше бажають залишитися на зимовому часі на заході (61%), найменше — на сході (51%).

Серед вікових груп різниця невелика. "За" припинення переведення годинників висловилося 56% опитаних 18-50 років. У віковій групі 51+ підтримка лише на 3% менша.

Опитування проводилося з 27 вересня по 1 жовтня методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь дві тисячі повнолітніх жителів підконтрольних Україні регіонів.

Нагадаємо, 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Депутати прийняли закон, за яким це переведення години має бути останнім, але президент ще не поставив свій підпис під цим рішенням.

Також Новини.LIVE писали, що українці створювали петиції проти переходу на зимовий час. Тим часом вчені зазначають, що немає авторитетних досліджень, які б підтверджували негативний вплив переведення годинників на самопочуття людини.