Скасування переведення годинників на літній час — чи підпише Зеленський законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Голова Верховної Ради вніс ясність у питання переводу стрілок годинників на літній час. Руслан Стефанчук упевнений, що Президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про скасування наступного переведення годинників навесні.

Про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна" у четвер, 31 жовтня.

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"Я думаю, що все-таки президент України підпише цей законопроєкт. Я не бачу підстав не підписувати цей законопроєкт", — заявив голова Верховної Ради.

За словами Руслана Стефанчука, було б логічним підписати законопроєкт після того, як Україна 27 жовтня перейшла на зимовий час.

Як зазначив спікер ВР, згідно з висновками європейських наукових інститутів, "економія від переведення стрілок годинника за наявності новітніх технологій абсолютно несуттєва".

Нагадаємо, 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час — депутати прийняли закон, за яким це переведення години має бути останнім, але президент ще не поставив свій підпис під цим рішенням.

Також Новини.LIVE писали, що українці створювали петиції проти переходу на зимовий час. Тим часом вчені зазначають, що немає авторитетних досліджень, які б підтверджували негативний вплив переведення годинників на самопочуття людини.