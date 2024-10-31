Отмена перевода часов на летнее время — подпишет ли Зеленский законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Председатель Верховной Рады внес ясность в вопрос перевода стрелок часов на летнее время. Руслан Стефанчук уверен, что Президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект об отмене последующего перевода часов весной.

Об этом сообщило издание"Интерфакс-Украина" в четверг, 31 октября.

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"Я думаю, что все-таки президент Украины подпишет этот законопроект. Я не вижу оснований не подписывать этот законопроект", — заявил председатель Верховной Рады.

По словам Руслана Стефанчука, было бы логичным подписать законопроект после того, как Украина 27 октября перешла на зимнее время.

Как отметил спикер ВР, согласно выводам европейских научных институтов "экономия от перевода стрелок часов при наличии новейших технологий абсолютно несущественна".

Напомним, 27 октября Украина перешла на зимнее время — депутаты приняли закон, согласно которому этот перевод часа должен быть последним, но президент еще не поставил свою подпись под этим решением.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы создавали петиции против перехода на зимнее время. Между тем ученые отмечают, что нет авторитетных исследований, подтверждающих негативное влияние перевода часов на самочувствие человека.