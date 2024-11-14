Большая часть украинцев против перевода часов

Мужчина выключает будильник.

Более половины украинцев поддерживают отмену перевода часов на летнее время. Больше всего такую инициативу поддерживают в западных областях.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", опубликованного Международным республиканским институтом (IRI Ukraine).

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Украинцы поддерживают перевод часов

В частности, 55% респондентов соглашаются с решением прекратить переводить стрелки часов на летнее время, 39% выступили против, остальные затруднились ответить на вопрос.

Больше всего желают остаться на зимнем времени на западе (61%), меньше всего — на востоке (51%).

Среди возрастов разница небольшая. "За" прекращение перевода часов высказалось 56% опрошенных 18-50 лет. В возрастной группе 51+ поддержка всего на 3% меньше.

Опрос проводился с 27 сентября по 1 октября методом телефонных интервью. В нем приняли участие две тысячи совершеннолетних жителей подконтрольных Украине регионов.

Напомним, 27 октября Украина перешла на зимнее время. Депутаты приняли закон, согласно которому этот перевод часа должен быть последним, но президент еще не поставил свою подпись под этим решением.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы создавали петиции против перехода на зимнее время. Между тем ученые отмечают, что нет авторитетных исследований, подтверждающих негативное влияние перевода часов на самочувствие человека.