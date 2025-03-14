В Україні перейдуть на літній час 2025 — названо дату

Переведення годинників. Ілюстративне фото: freepik

Цього року Україна перейде на літній час в останню неділю березня, тобто 30 березня. Стрілки годинників потрібно перевести на годину вперед, однак пристрої з автоматичним встановленням часу зроблять це самостійно.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію щодо переведення годинників.

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З чого почалась історія переведення годинників

Посл США у Франції Бенджамін Франклін 1784 року висунув ідею переведення годинників, аби економити свічки. Далі британський активіст Вільям Віллетт намагався її реалізувати, але це не увінчалось успіхом.

Однак вже 1916 року Німеччина стала першою країною, яка офіційно запровадила літній час. Це було пов'язано з нестачею ресурсів під час Першої світової війни. Незадовго після цього практика поширилась на США, а потім вже на понад 100 інших держав.

Що стосується України, то вперше в нас перевили годинники в період Української Народної Республіки 16 лютого 1918 року. Однак переведення годинників на регулярній основі запровадили лише 1981 року. В незалежній Україні перехід на літній час був затверджений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Переведення годинників на літній час у 2025 році

У серпні 2024 року Верховна Рада висунула ідею про скасування сезонної зміни часу. Вона ухвалила відповідний законопроєкт згідно з яким, зимовий час закріплюється як основний. Однак Президент України Володимир так і не підписав відповідний документ і українці далі переводять годинники двічі на рік.

Цього року українці переходять на літній час 30 березня о 03:00. Тоді годинники потрібно перевести на одну годину вперед — на 04:00.

Навіщо переводити годинники

Багато фахівці наголошують, що переведення годинників на літній час допомагає економити електроенергію, оскільки світловий день стає довшим, оптимізувати робочі години відповідно до цього періоду та зменшити витрати на опалення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перехід на літній час в Україні можуть скасувати на вимогу ЄС.

Також ми повідомляли, що люди в Україні думають про скасування переходу на літній час.