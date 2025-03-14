В Украине перейдут на летнее время 2025 — названа дата

Перевод часов. Иллюстративное фото: freepik

В этом году Украина перейдет на летнее время в последнее воскресенье марта, то есть 30 марта. Стрелки часов нужно перевести на час вперед, однако устройства с автоматической установкой времени сделают это самостоятельно.

Новини.LIVE собрали всю информацию о переводе часов.

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С чего началась история перевода часов

Посол США во Франции Бенджамин Франклин в 1784 году выдвинул идею перевода часов, чтобы экономить свечи. Далее британский активист Уильям Уиллетт пытался ее реализовать, но это не увенчалось успехом.

Однако уже в 1916 году Германия стала первой страной, которая официально ввела летнее время. Это было связано с нехваткой ресурсов во время Первой мировой войны. Вскоре после этого практика распространилась на США, а затем уже на более 100 других государств.

Что касается Украины, то впервые у нас перевели часы в период Украинской Народной Республики — 16 февраля 1918 года. Однако перевод часов на регулярной основе ввели только в 1981 году. В независимой Украине переход на летнее время был утвержден постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года.

Перевод часов на летнее время в 2025 году

В августе 2024 года Верховная Рада выдвинула идею об отмене сезонного изменения времени. Она приняла соответствующий законопроект согласно которому, зимнее время закрепляется как основное. Однако Президент Украины Владимир Зеленский так и не подписал соответствующий документ, и украинцы дальше переводят часы дважды в год.

В этом году украинцы переходят на летнее время 30 марта в 03:00. Часы нужно перевести на один час вперед — на 04:00.

Зачем переводить часы

Многие специалисты отмечают, что перевод часов на летнее время помогает экономить электроэнергию, поскольку световой день становится длиннее, оптимизировать рабочие часы в соответствии с этим периодом и уменьшить расходы на отопление.

Напомним, ранее мы писали, что переход на летнее время в Украине могут отменить по требованию ЕС.

Также мы сообщали, что люди в Украине думают об отмене перехода на летнее время.