Чому відмовляються від переведення годинників

Хлопець тримає переведений годинник. Фото: Freepik

У світів дедалі частіше країни відмовляються від переведення годинників. Відтак, із 200 країн світу лише 60 продовжують змінювати час двічі на рік.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний ресурс GreenPost.

Читайте також:

Переведення годинників — чому у світі відходять від цієї практики

Зазначається, що у світі спостерігається поступовий відхід від практики переведення годинників. Все більше країн відмовляються від цього ритуалу. Зауважимо, що 140 країн або ніколи не запроваджували цю практику, або вже відмовилися від неї.

У Європейському Союзі обговорення необхідності та доцільності переведення годинників тривають роками. У 2019 році Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії скасувати переведення годинників. Однак ця ініціатива застрягла в Європейській раді. Торік 67 євродепутатів знову актуалізували це питання — вони говорять про ризики для здоров’я через переведення годинників.

Серед країн Євразії, що вже відмовилися від переведення годинників — країна-агресор Росія, Ісландія та Білорусь. До цього переліку також входять — Єгипет, Туреччина, Вірменія, Аргентина, Бразилія та Саудівська Аравія. Водночас США не переводять годинники на Гаваях та в більшій частині Аризони.

У Північній Америці перехід на літній час відбувся 9 березня 2025 року, коли стрілки годинників перевели на годину вперед. Тим часом в Австралії та інших країнах Південної півкулі цикл протилежний — там 6 квітня 2025 року перейдуть на стандартний час.

Дівчина тримає переведений годинник. Фото: Freepik

Єврокомісія хоче відкликати пропозицію відмови від переведення годинників

Європейська комісія планує відкликати свій проєкт директиви 2018 року про скасування сезонного переведення годинників. Про це речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен повідомила польській радіостанції RMF FM.

"Через тривалий глухий кут у Раді ЄС Європейська комісія вирішила відкликати свою пропозицію", — сказала Ітконен.

Зазначається, що це ще не кінцеве рішення, а лише пропозиція Єврокомісії. Як повідомила речниця, відкликання проєкту директиви 2018 року, який би поклав край зміні часу кожні шість місяців, було включено до пакету спрощення правил ЄС, який ЄК ухвалила 26 лютого.

Йдеться про так званий "Омнібус" — флагманський проєкт голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, спрямований на скорочення бюрократії в ЄС. Тепер і Європарламент, і Рада ЄС можуть висловити свою думку щодо відкликання цієї директиви.

У вигляді листів вони мають надійти до ЄК протягом кількох місяців. В ЄК запевняють, що візьмуть їх до уваги, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

"Ми ретельно візьмемо до уваги їхню думку, перш ніж вирішимо відкликати запропонований законопроєкт", — сказала Анна-Кайса Ітконен.

За її словами, остаточне рішення ЄК буде прийнято протягом декількох місяців.

Хлопець тримає переведений годинник. Фото: Freepik

Чи шкодить здоров’ю переведення годинників

Більшість досліджень вказують, що переведення годинників має негативний вплив на здоров'я людей. Відтак, Американська академія медицини сну виступає за скасування сезонних змін часу, але рекомендує запровадити постійний зимовий час як найбільш природний для циркадних ритмів людини.

"Якби ми мали постійний літній час, люди прокидалися б у темряві та ймовірно їхали б на роботу в темряві... на противагу можливості вставати з більш природним ритмом сонця", — пояснює доктор Девід Кульманн.

Також дослідження фіксують підвищений ризик серцевих нападів та інсультів після переведення годинників, особливо протягом перших трьох робочих днів.

Зміна часу також порушує цикл сну, впливає на вироблення мелатоніну та може спричиняти тривожність і гормональні розлади.

"Літній час порушує наші біологічні циркадні ритми, зменшуючи вплив ранкового сонячного світла, що відсуває наш режим сну і може негативно впливати на наше здоров'я", — зазначає професор Карла Фінкельштейн.

Нагадаємо, що в Україні традиційний перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня. У ніч із 29 на 30 березня о 03:00 стрілки годинника слід перевести на годину вперед. Це означає, що час сну скоротиться на годину, зате світловий день стане довшим.

Раніше Польща виступила проти переведення годинників, бажаючи встановити один постійний час на території ЄС.