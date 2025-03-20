Чи продовжить Україна і далі переводити годинники

Дівчина переводить годинник. Ілюстративне фото: freepik.com

В Україні традиційний перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня. У ніч із 29 на 30 березня о 03:00 стрілки годинника слід перевести на годину вперед. Це означає, що час сну скоротиться на годину, зате світловий день стане довшим.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про законопроєкт, який мав скасувати переведення часу.

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Останні роки питання скасування сезонного переведення часу активно обговорюється. У 2019 році Європейський Союз надав країнам-членам право самостійно визначати, за яким часом — літнім чи зимовим — їм жити. В Україні ця тема також неодноразово порушувалася на державному рівні.

Законопроєкт №4201 передбачає встановлення в країні постійного зимового часу, що дозволить скасувати щорічне переведення годинників. У разі підписання документа президентом Україна остаточно перейде на зимовий час.

Далеко не всі підтримують цю ініціативу. Народний депутат Олексій Гончаренко закликав президента накласти вето на законопроєкт, пояснюючи це тим, що при постійному зимовому часі влітку світанок настане приблизно о 3 годині ночі замість 4, що особливо відчують мешканці східних регіонів країни.

Петиція №4201. Фото: скріншот

"16 липня у другому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 про обчислення часу, який має скасувати переведення годинників на "зимовий" та "літній" час. Це означає, що востаннє українці переведуть свої годинники восени на "зимовий час" і на ньому залишаться", — говориться у петиції.

Гончаренко також зауважив, що скасування переведення годинників не призведе до економії електроенергії, особливо враховуючи втрати енергетичних потужностей та регулярні атаки Росії на енергосистему. Крім того, він підкреслив, що постійний зимовий час створить двогодинну різницю з європейськими країнами, що може ускладнити співпрацю з міжнародними партнерами.

Рішення про сезонне переведення часу в Україні залежить від ухвалення одного законопроєкту. Якщо його підпишуть, країна остаточно перейде на зимовий час, а щорічне коригування годинників залишиться в минулому.

Нагадаємо, Польща виступила проти переведення годинників, бажаючи встановити один постійний час на території ЄС.

Раніше в Україні провели опитування, чи підтримують люди скасування переведення годинників на літній час.