Продолжит ли Украина и дальше переводить часы и дальше

Девушка переводит часы. Иллюстративное фото: freepik.com

В Украине традиционный переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта. В ночь с 29 на 30 марта в 03:00 стрелки часов следует перевести на час вперед. Это означает, что время сна сократится на час, зато световой день станет длиннее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о законопроекте, который должен был отменить перевод времени.

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Последние годы вопрос отмены сезонного перевода времени активно обсуждается. В 2019 году Европейский Союз предоставил странам-членам право самостоятельно определять, по какому времени — летнему или зимнему — им жить. В Украине эта тема также неоднократно поднималась на государственном уровне.

Законопроект №4201 предусматривает установление в стране постоянного зимнего времени, что позволит отменить ежегодный перевод часов. В случае подписания документа президентом Украина окончательно перейдет на зимнее время.

Далеко не все поддерживают эту инициативу. Народный депутат Алексей Гончаренко призвал президента наложить вето на законопроект, объясняя это тем, что при постоянном зимнем времени летом рассвет наступит примерно в 3 часа ночи вместо 4, что особенно почувствуют жители восточных регионов страны.

Петиция №4201. Фото: скриншот

"16 июля во втором чтении Верховная Рада приняла законопроект №4201 об исчислении времени, который должен отменить перевод часов на "зимнее" и "летнее" время. Это означает, что последний раз украинцы переведут свои часы осенью на "зимнее время" и на нем останутся", — говорится в петиции.

Гончаренко также отметил, что отмена перевода часов не приведет к экономии электроэнергии, особенно учитывая потери энергетических мощностей и регулярные атаки России на энергосистему. Кроме того, он подчеркнул, что постоянное зимнее время создаст двухчасовую разницу с европейскими странами, что может осложнить сотрудничество с международными партнерами.

Решение о сезонном переводе времени в Украине зависит от принятия одного законопроекта. Если его подпишут, страна окончательно перейдет на зимнее время, а ежегодная корректировка часов останется в прошлом.

Напомним, Польша выступила против перевода часов, желая установить одно постоянное время на территории ЕС.

Ранее в Украине провели опрос, поддерживают ли люди отмену перевода часов на летнее время.