Перехід на літній час — коли та як переводити годинники в Україні

Перехід на літній час в Україні. Фото: depositphotos.com

Щороку питання переведення годинника стає темою активних обговорень. Літній час в Україні залишається в силі, оскільки питання його скасування ще не вирішене, і до підписання відповідного закону президентом Володимиром Зеленським зміни не передбачені.

Про це інформують Новини.LIVE

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Коли українцям треба перевести годинники

В Україні, як і в багатьох інших країнах, проводиться перехід на літній та зимовий час. У 2025 році переведення годинників на літній час відбудеться в ніч з 29 на 30 березня о 03:00.

Тобто, о 03:00 потрібно буде перевести годинник на 04:00. Це означає, що сон буде на годину коротшим, але зате день триватиме довше.

Чому переводять годинники на літній час

Перехід на літній час має кілька основних цілей. Однією з найважливіших є економія електроенергії, оскільки довший світловий день дозволяє зменшити використання штучного освітлення ввечері. Це особливо актуально під час високих навантажень на енергосистему.

Ще один важливий аспект — збільшення часу активності на свіжому повітрі. Оскільки сонце сідає пізніше, люди отримують більше можливостей для прогулянок, занять спортом або проведення часу з родиною після роботи.

Крім того, переведення годинника може сприяти кращій адаптації до природного ритму дня. З переходом на літній час декому стає легше прокидатися вранці, адже ранкове світло допомагає організму швидше налаштуватися на активний день.

Як переведення годинника впливає на організм

Перехід на літній час може стати стресовим для організму, зокрема для людей з чутливим біоритмом. Це може спричинити такі наслідки:

Відчуття втоми та сонливості; Зниження концентрації уваги; Підвищена дратівливість; Тимчасові порушення сну.

Щоб мінімізувати негативний вплив, треба:

Лягати спати раніше за кілька днів до переведення годинника;

Проводити більше часу на свіжому повітрі;

Уникати гаджетів перед сном;

Пити більше води і займатися фізичною активністю.

Раніше ми повідомляли, що у світів дедалі частіше країни відмовляються від переведення годинників. Відтак, наразі із 200 країн світу лише 60 продовжують змінювати час двічі на рік.

Також ми повідомляли, чому переведення годинників в Україні відбудеться в неділю.