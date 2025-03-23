Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Чому Україна переводить годинники на літній час у неділю — деталі arrow

Чому Україна переводить годинники на літній час у неділю — деталі

23 березня 2025 18:18
Євтушенко Аліна - редактор
Чому в Україні переводять годинники у неділю
Чоловік з годинником. Фото: Freepik
Євтушенко Аліна - редактор

В Україні переведення годинників на літній час відбувається в останню неділю березня. Цьогоріч українці переводитимуть свої годинники у ніч з 29 на 30 березня. 

Про це інформує LifeStyle24

Читайте також:

Переведення годинників — чому це відбувається у неділю

Цьогоріч в ніч проти 30 березня українці мають перевести свої годинники на годину вперед. Перехід на літній час відбудеться о 03:00 ночі. 

Зауважимо, що вибір саме неділі для переведення годинників не є випадковим. Адже це відбувається саме у вихідний день для того, щоб полегшити адаптацію. 

Значна частина громадян України не працюють у неділю — відтак, перевівши годинники у цей день, адаптація до нового часу відбуватиметься значно легше й з мінімальним навантаженням на організм.

Відтак, переведення годинників у вихідний день зменшує вплив на біоритми. Натомість якщо переводити годинники у ніч проти понеділка, то це створить додатковий стрес перед початком робочого тижня. Втім, неділя дає можливість організму поступово звикнути до нового розпорядку.

Крім цього, у ніч із суботи на неділю спостерігається найменше навантаження на транспорт. Тому переведення годинників саму у цей час не спричиняє суттєвих збоїв у розкладі.

Зауважимо, що на більшості електронних пристроїв відбудеться автоматичне переведення. Проте власникам механічних годинників все ж доведеться налаштувати їх самостійно.

Раніше ми писали про те, що у світі країни дедалі частіше відмовляються від переведення годинників.

Відтак, раніше Польща виступила проти переведення годинників. Там хочуть встановити один постійний час в ЄС.

літо Україна переведення годинника літній час годинник
Реклама
Реклама
Реклама