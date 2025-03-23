Чому в Україні переводять годинники у неділю

Чоловік з годинником. Фото: Freepik

В Україні переведення годинників на літній час відбувається в останню неділю березня. Цьогоріч українці переводитимуть свої годинники у ніч з 29 на 30 березня.

Про це інформує LifeStyle24.

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Переведення годинників — чому це відбувається у неділю

Цьогоріч в ніч проти 30 березня українці мають перевести свої годинники на годину вперед. Перехід на літній час відбудеться о 03:00 ночі.

Зауважимо, що вибір саме неділі для переведення годинників не є випадковим. Адже це відбувається саме у вихідний день для того, щоб полегшити адаптацію.

Значна частина громадян України не працюють у неділю — відтак, перевівши годинники у цей день, адаптація до нового часу відбуватиметься значно легше й з мінімальним навантаженням на організм.

Відтак, переведення годинників у вихідний день зменшує вплив на біоритми. Натомість якщо переводити годинники у ніч проти понеділка, то це створить додатковий стрес перед початком робочого тижня. Втім, неділя дає можливість організму поступово звикнути до нового розпорядку.

Крім цього, у ніч із суботи на неділю спостерігається найменше навантаження на транспорт. Тому переведення годинників саму у цей час не спричиняє суттєвих збоїв у розкладі.

Зауважимо, що на більшості електронних пристроїв відбудеться автоматичне переведення. Проте власникам механічних годинників все ж доведеться налаштувати їх самостійно.

Раніше ми писали про те, що у світі країни дедалі частіше відмовляються від переведення годинників.

Відтак, раніше Польща виступила проти переведення годинників. Там хочуть встановити один постійний час в ЄС.