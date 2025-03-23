Почему в Украине переводят часы в воскресенье

Почему Украина переводит часы на летнее время в воскресенье
В Украине перевод часов на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В этом году украинцы будут переводить свои часы в ночь с 29 на 30 марта.
Об этом информирует LifeStyle24.
Перевод часов — почему это происходит в воскресенье
В этом году в ночь на 30 марта украинцы должны перевести свои часы на час вперед. Переход на летнее время состоится в 03:00 ночи.
Заметим, что выбор именно воскресенья для перевода часов не является случайным. Ведь это происходит именно в выходной день для того, чтобы облегчить адаптацию.
Значительная часть граждан Украины не работают в воскресенье, поэтому, переведя часы в этот день, адаптация к новому времени будет происходить значительно легче и с минимальной нагрузкой на организм.
Следовательно, перевод часов в выходной день уменьшает влияние на биоритмы. Но если переводить часы в ночь на понедельник, то это создаст дополнительный стресс перед началом рабочей недели. Впрочем, воскресенье дает возможность организму постепенно привыкнуть к новому распорядку.
Кроме этого, в ночь с субботы на воскресенье наблюдается наименьшая нагрузка на транспорт. Поэтому перевод часов именно в это время не вызывает существенных сбоев в расписании.
Заметим, что на большинстве электронных устройств произойдет автоматический перевод. Однако владельцам механических часов все же придется настроить их самостоятельно.
Ранее мы писали о том, что в мире страны все чаще отказываются от перевода часов.
Следовательно, ранее Польша выступила против перевода часов. Там хотят установить одно постоянное время в ЕС.
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