Почему в Украине переводят часы в воскресенье

Мужчина с часами. Фото: Freepik

В Украине перевод часов на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В этом году украинцы будут переводить свои часы в ночь с 29 на 30 марта.

Об этом информирует LifeStyle24.

Читайте также:

Перевод часов — почему это происходит в воскресенье

В этом году в ночь на 30 марта украинцы должны перевести свои часы на час вперед. Переход на летнее время состоится в 03:00 ночи.

Заметим, что выбор именно воскресенья для перевода часов не является случайным. Ведь это происходит именно в выходной день для того, чтобы облегчить адаптацию.

Значительная часть граждан Украины не работают в воскресенье, поэтому, переведя часы в этот день, адаптация к новому времени будет происходить значительно легче и с минимальной нагрузкой на организм.

Следовательно, перевод часов в выходной день уменьшает влияние на биоритмы. Но если переводить часы в ночь на понедельник, то это создаст дополнительный стресс перед началом рабочей недели. Впрочем, воскресенье дает возможность организму постепенно привыкнуть к новому распорядку.

Кроме этого, в ночь с субботы на воскресенье наблюдается наименьшая нагрузка на транспорт. Поэтому перевод часов именно в это время не вызывает существенных сбоев в расписании.

Заметим, что на большинстве электронных устройств произойдет автоматический перевод. Однако владельцам механических часов все же придется настроить их самостоятельно.

Ранее мы писали о том, что в мире страны все чаще отказываются от перевода часов.

Следовательно, ранее Польша выступила против перевода часов. Там хотят установить одно постоянное время в ЕС.