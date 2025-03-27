Переведення годинника. Ілюстративне фото: freepik

В ніч з 29 на 30 березня в Україні відбудеться перехід на літній час — годинники переведуть на годину вперед. Це змінить різницю в часі з деякими сусідніми країнами.

Про це інформують Новини.LIVE

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Як переведення годинників в Україні вплине на різницю в часі із сусідніми країнами

Переведення годинників на літній час в Україні здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів, ухваленою ще у 1996 році. Після цього переходу країна житиме за київським часом (UTC+3), що вплине на часові межі з низкою інших держав.

Зокрема, часовий розрив із Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією не зміниться, оскільки в цих країнах також відбудеться перехід на літній час.

Так само без змін залишиться різниця у часі з Молдовою та балтійськими країнами — Литвою, Латвією та Естонією.

Жінка переводить годинник. Фото: freepik.com

Часова різниця між Україною та іншими країнами після переведення годинників тепер складе:

Польща, Чехія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія — Україна буде попереду на 1 годину;

Велика Британія, Ірландія, Португалія — Україна випереджатиме на 2 години;

Єгипет — Україна випереджатиме на 1 годину;

США (Нью-Йорк, Вашингтон) — Україна буде попереду на 7 годин;

США (Лос-Анджелес) — різниця становитиме 10 годин;

Канада (Торонто, Монреаль) — Україна випереджатиме на 7 годин;

Канада (Ванкувер) — Україна буде попереду на 10 годин;

Китай — випереджатиме Україну на 5 годин;

Японія — буде попереду на 6 годин.

Раніше ми повідомляли, що у світів дедалі частіше країни відмовляються від переведення годинників. Відтак, наразі із 200 країн світу лише 60 продовжують змінювати час двічі на рік.

Також ми повідомляли, чому переведення годинників в Україні відбудеться в неділю.