Переведення годинника — як зміниться різниця з іншими країнами
В ніч з 29 на 30 березня в Україні відбудеться перехід на літній час — годинники переведуть на годину вперед. Це змінить різницю в часі з деякими сусідніми країнами.
Про це інформують Новини.LIVE
Як переведення годинників в Україні вплине на різницю в часі із сусідніми країнами
Переведення годинників на літній час в Україні здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів, ухваленою ще у 1996 році. Після цього переходу країна житиме за київським часом (UTC+3), що вплине на часові межі з низкою інших держав.
Зокрема, часовий розрив із Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією не зміниться, оскільки в цих країнах також відбудеться перехід на літній час.
Так само без змін залишиться різниця у часі з Молдовою та балтійськими країнами — Литвою, Латвією та Естонією.
Часова різниця між Україною та іншими країнами після переведення годинників тепер складе:
- Польща, Чехія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія — Україна буде попереду на 1 годину;
- Велика Британія, Ірландія, Португалія — Україна випереджатиме на 2 години;
- Єгипет — Україна випереджатиме на 1 годину;
- США (Нью-Йорк, Вашингтон) — Україна буде попереду на 7 годин;
- США (Лос-Анджелес) — різниця становитиме 10 годин;
- Канада (Торонто, Монреаль) — Україна випереджатиме на 7 годин;
- Канада (Ванкувер) — Україна буде попереду на 10 годин;
- Китай — випереджатиме Україну на 5 годин;
- Японія — буде попереду на 6 годин.
Раніше ми повідомляли, що у світів дедалі частіше країни відмовляються від переведення годинників. Відтак, наразі із 200 країн світу лише 60 продовжують змінювати час двічі на рік.
Також ми повідомляли, чому переведення годинників в Україні відбудеться в неділю.
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