Переход на летнее время — когда и как переводить часы в Украине

Переход на летнее время в Украине. Фото: depositphotos.com

Каждый год вопрос перевода часов становится темой активных обсуждений. Летнее время в Украине остается в силе, поскольку вопрос его отмены еще не решен, и до подписания соответствующего закона президентом Владимиром Зеленским изменения не предусмотрены.

Об этом информируют Новини.LIVE

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В Украине, как и во многих других странах, проводится переход на летнее и зимнее время. В 2025 году перевод часов на летнее время состоится в ночь с 29 на 30 марта в 03:00.

То есть, в 03:00 нужно будет перевести часы на 04:00. Это означает, что сон будет на час короче, но зато день будет длиться дольше.

Почему переводят часы на летнее время

Переход на летнее время имеет несколько основных целей. Одной из важнейших является экономия электроэнергии, поскольку более длинный световой день позволяет уменьшить использование искусственного освещения вечером. Это особенно актуально во время высоких нагрузок на энергосистему.

Еще один важный аспект — увеличение времени активности на свежем воздухе. Поскольку солнце садится позже, люди получают больше возможностей для прогулок, занятий спортом или проведения времени с семьей после работы.

Кроме того, перевод часов может способствовать лучшей адаптации к естественному ритму дня. С переходом на летнее время некоторым становится легче просыпаться по утрам, ведь утренний свет помогает организму быстрее настроиться на активный день.

Как перевод часов влияет на организм

Переход на летнее время может стать стрессовым для организма, в частности для людей с чувствительным биоритмом. Это может вызвать следующие последствия:

ощущение усталости и сонливости; снижение концентрации внимания; повышенная раздражительность; временные нарушения сна.

Чтобы минимизировать негативное влияние, надо:

ложиться спать раньше за несколько дней до перевода часов;

проводить больше времени на свежем воздухе;

избегать гаджетов перед сном;

пить больше воды и заниматься физической активностью.

Ранее мы сообщали, что в мире все чаще страны отказываются от перевода часов. Следовательно, сейчас из 200 стран мира только 60 продолжают менять время дважды в год.

Также мы сообщали, почему перевод часов в Украине состоится в воскресенье.