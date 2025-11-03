Продажа украинского оружия — в двух странах открыли представительства

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Украина откроет представительства по продаже оружия еще в двух странах. Речь идет о Берлине и Дании.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 3 ноября.

Открытие представительства по продаже оружия

Зеленский рассказал, что представительства откроют в Берлине и Копенгагене. Вопросом контрактов с европейскими странами будет заниматься советник президента Александр Камышин.

"Мы открываем две экспортные столицы. Вы знаете, что это ко-продакшн и экспорт, о котором мы говорили, тем оружием, которое мы можем позволить себе продавать, чтобы иметь дополнительные деньги на наше внутреннее производство дефицитных вещей, на которые нам не хватает денег", — пояснил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл сроки серийного выпуска собственных ракет. Уже до конца года начнется производство "Фламінго" и "Рути".

Кроме того, президент рассказал о планах на производство дронов-перехватчиков. Уже до конца ноября планируют производить 600-800 единиц оружия.