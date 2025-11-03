Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина откроет представительства по продаже оружия в 2-х странах

Украина откроет представительства по продаже оружия в 2-х странах

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 20:03
обновлено: 20:22
Продажа украинского оружия — в двух странах открыли представительства
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Украина откроет представительства по продаже оружия еще в двух странах. Речь идет о Берлине и Дании.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 3 ноября.

Реклама
Читайте также:

Открытие представительства по продаже оружия

Зеленский рассказал, что представительства откроют в Берлине и Копенгагене. Вопросом контрактов с европейскими странами будет заниматься советник президента Александр Камышин.

"Мы открываем две экспортные столицы. Вы знаете, что это ко-продакшн и экспорт, о котором мы говорили, тем оружием, которое мы можем позволить себе продавать, чтобы иметь дополнительные деньги на наше внутреннее производство дефицитных вещей, на которые нам не хватает денег", — пояснил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл сроки серийного выпуска собственных ракет. Уже до конца года начнется производство "Фламінго" и "Рути".

Кроме того, президент рассказал о планах на производство дронов-перехватчиков. Уже до конца ноября планируют производить 600-800 единиц оружия.

Владимир Зеленский Германия оружие Дания производство оружия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации