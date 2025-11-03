Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал главное условие экспорта оружия

Зеленский назвал главное условие экспорта оружия

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 19:27
обновлено: 20:25
Зеленский назвал главное условие экспорта оружия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выходить на международный рынок со своим оружием. Однако отдельные образцы будут оставаться исключительно для нужд Сил обороны.

Об этом украинский лидер сообщил в понедельник, 3 ноября, передает УНИАН.

Реклама
Читайте также:

Украина рассматривает возможность экспорта собственного оружия

По словам главы государства, сейчас Украина имеет значительный потенциал в сфере производства вооружения.

В частности, уже сейчас страна может продавать морские дроны, ведь их изготавливают вдвое больше, чем применяют на фронте. Кроме того, перспективными для экспорта являются украинские артиллерийские системы.

Зеленский подчеркнул, что развитие оборонно-промышленного комплекса является стратегическим направлением для государства. В то же время он отметил, что справедливым шагом со стороны партнеров было бы полное финансирование производства оружия непосредственно в Украине, что позволило бы не только усилить оборону, но и поддержать национальную экономику.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении страны начать экспорт собственного оружия. Он подчеркнул, что речь идет о современных вооружениях, испытанных и подтвержденных высокой эффективностью непосредственно на поле боя.

А до этого министр обороны Денис Шмыгаль заявил: Украина имеет право экспортировать оружие, однако в первую очередь необходимо полностью обеспечить потребности Вооруженных сил.

Владимир Зеленский оружие ВСУ война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации