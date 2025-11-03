Зеленский назвал главное условие экспорта оружия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выходить на международный рынок со своим оружием. Однако отдельные образцы будут оставаться исключительно для нужд Сил обороны.

Об этом украинский лидер сообщил в понедельник, 3 ноября, передает УНИАН.

Украина рассматривает возможность экспорта собственного оружия

По словам главы государства, сейчас Украина имеет значительный потенциал в сфере производства вооружения.

В частности, уже сейчас страна может продавать морские дроны, ведь их изготавливают вдвое больше, чем применяют на фронте. Кроме того, перспективными для экспорта являются украинские артиллерийские системы.

Зеленский подчеркнул, что развитие оборонно-промышленного комплекса является стратегическим направлением для государства. В то же время он отметил, что справедливым шагом со стороны партнеров было бы полное финансирование производства оружия непосредственно в Украине, что позволило бы не только усилить оборону, но и поддержать национальную экономику.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении страны начать экспорт собственного оружия. Он подчеркнул, что речь идет о современных вооружениях, испытанных и подтвержденных высокой эффективностью непосредственно на поле боя.

А до этого министр обороны Денис Шмыгаль заявил: Украина имеет право экспортировать оружие, однако в первую очередь необходимо полностью обеспечить потребности Вооруженных сил.