Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина запускает экспорт оружия — Зеленский раскрыл детали

Украина запускает экспорт оружия — Зеленский раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 17:14
Зеленский: Украина открывает экспорт оружия, проверенного войной
Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении открыть экспорт отечественного оружия. По его словам, речь идет о современных системах, которые доказали свою эффективность в реальных условиях войны.

Об этом глава государства заявил во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 24 сентября.

Реклама
Читайте также:

Украина открывает экспорт оружия

Во время общих дебатов Генассамблеи ООН Владимир Зеленский заявил, что Украина готова представить миру свои оборонные разработки. Он отметил, что это не просто техника, а проверенные в боях системы, которые уже доказали свою надежность. Президент подчеркнул, что государству есть чем удивить международных партнеров.

"Мы решили открыть наш экспорт оружия. Это мощные системы, проверенные на реальной войне. Мы хотим показать нашим партнерам, что они надежные и современные. Нам есть что показать — то, что проверено в реальных условиях", — сказал Зеленский.

По его словам, открытие экспорта позволит Украине не только усилить сотрудничество с союзниками, но и подчеркнуть свою способность создавать конкурентоспособные решения для обороны. Президент убежден, что этот шаг будет способствовать укреплению позиций Киева на международной арене.

Зеленский отметил, что украинские разработки способны конкурировать с западными образцами, ведь имеют уникальное преимущество — испытания в реальных боевых условиях. Это, по его мнению, станет ключевым аргументом для партнеров.

Напомним, что Шмыгаль заявил: Украина имеет право экспортировать оружие, однако прежде всего необходимо полностью обеспечить потребности Вооруженных сил.

Ранее мы также информировали, что депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань назвал идею экспорта украинского оружия утопической. Он пояснил, что сейчас в Украине нет достаточно безопасных условий для работы оборонных заводов.

Владимир Зеленский оружие ООН оборонная сфера экспорт
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации