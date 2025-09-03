Видео
Видео

Безопасных мест нет — депутат сделал заявление об экспорте оружия

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 14:06
Экспорт украинского оружия — возможен ли такой сценарий
БпЛА Shark компании Ukrspecsystems. Фото: РБК-Украина

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что экспорт украинского оружия — утопия. По его словам, в Украине нет безопасных мест для заводов.

Об этом Сергей Хлань заявил в эфире Ранок.LIVE 3 сентября.

Читайте также:

Экспорт украинского оружия

"Экспорт украинского оружия — утопия: в Украине нет безопасных мест для заводов и есть проблемы с электроэнергией", — сказал Хлань.

По его словам, у нас нет достаточной безопасной глубины, где можно было бы "спрятать" производства.

"Даже во времена Второй мировой войны предприятия перемещались за Урал для того, чтобы до них не мог достать враг. У нас нет безопасной глубины", — сказал депутат.

Напомним, ранее нардеп заявил, что Украина производит оружие примерно на 9 млрд долларов, однако потенциал — более 30 млрд. Наша страна также может сделать еще большим показатель вооружения украинского производства.

В то же время Денис Шмыгаль заявил, что Украина может экспортировать оружие. Однако сначала надо на 100% удовлетворить потребности ВСУ.

Карина Приходько
Карина Приходько
