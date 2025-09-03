Відео
Безпечних місць немає — депутат зробив заяву про експорт зброї

Безпечних місць немає — депутат зробив заяву про експорт зброї

Дата публікації: 3 вересня 2025 14:06
Експорт української зброї — чи можливий такий сценарій
БпЛА Shark компанії Ukrspecsystems. Фото: РБК-Україна

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що експорт української зброї — утопія. За його словами, в Україні немає безпечних місць для заводів.

Про це Сергій Хлань заявив в ефірі Ранок.LIVE 3 вересня.

Експорт української зброї 

"Експорт української зброї — утопія: в Україні немає безпечних місць для заводів та є проблеми з електроенергією", — сказав Хлань. 

За його словами, у нас немає достатньої безпечної глибини, де можна було б "заховати" виробництва.

"Навіть у часи Другої світової війни підприємства переміщалися за Урал для того, щоб до них не міг дістати ворог. У нас немає безпечної глибини", — сказав депутат.

Нагадаємо, раніше нардеп заявив, що Україна виробляє зброю приблизно на 9 млрд доларів, однак потенціал — понад 30 млрд доларів. Наша країна також може зробити ще більшим показник озброєння українського виробництва. 

Водночас Денис Шмигаль заявив, що Україна може експортувати зброю. Однак спершу треба на 100% задовольнили потреби ЗСУ.

зброя електроенергія експорт війна в Україні виробництво зброї
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
