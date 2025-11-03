Зеленський назвав головну умову експорту зброї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова виходити на міжнародний ринок зі своєю зброєю. Проте окремі зразки залишатимуться виключно для потреб Сил оборони.

Про це український лідер повідомив у понеділок, 3 листопада, передає УНІАН.

Україна розглядає можливість експорту власної зброї

За словами глави держави, нині Україна має значний потенціал у сфері виробництва озброєння.

Зокрема, вже зараз країна може продавати морські дрони, адже їх виготовляють удвічі більше, ніж застосовують на фронті. Крім того, перспективними для експорту є українські артилерійські системи.

Зеленський підкреслив, що розвиток оборонно-промислового комплексу є стратегічним напрямом для держави. Водночас він наголосив, що справедливим кроком із боку партнерів було б повне фінансування виробництва зброї безпосередньо в Україні, що дозволило б не лише посилити оборону, а й підтримати національну економіку.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив про намір країни розпочати експорт власної зброї. Він підкреслив, що йдеться про сучасні озброєння, випробувані та підтверджені високою ефективністю безпосередньо на полі бою.

А до цього міністр оборони Денис Шмигаль заявив: Україна має право експортувати зброю, проте передусім необхідно повністю забезпечити потреби Збройних сил.