Продаж української зброї — у двох країнах відкрили представництва

Україна відкриє представництва з продажу зброї ще в двох країнах. Йдеться про Берлін та Данію.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 3 листопада.
Відкриття представництва з продажу зброї
Зеленський розповів, що представництва відкриють у Берліні та Копенгагені. Питанням контрактів з європейськими країнами опікуватиметься радник президента Олександр Камишін.
"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", — пояснив глава держави.
