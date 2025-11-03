Продаж української зброї — у двох країнах відкрили представництва

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Україна відкриє представництва з продажу зброї ще в двох країнах. Йдеться про Берлін та Данію.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 3 листопада.

Реклама

Читайте також:

Відкриття представництва з продажу зброї

Зеленський розповів, що представництва відкриють у Берліні та Копенгагені. Питанням контрактів з європейськими країнами опікуватиметься радник президента Олександр Камишін.

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив терміни серійного випуску власних ракет. Вже до кінця року розпочнеться виробництво "Фламінго" та "Рути".

Крім того, президент розповів про плани на виробництво дронів-перехоплювачів. Вже до кінця листопада планують виробляти 600-800 одиниць зброї.