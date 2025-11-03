Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна відкриє представництва з продажу зброї у 2-х країнах

Україна відкриє представництва з продажу зброї у 2-х країнах

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 20:03
Оновлено: 20:22
Продаж української зброї — у двох країнах відкрили представництва
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Україна відкриє представництва з продажу зброї ще в двох країнах. Йдеться про Берлін та Данію.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 3 листопада.

Реклама
Читайте також:

Відкриття представництва з продажу зброї 

Зеленський розповів, що представництва відкриють у Берліні та Копенгагені. Питанням контрактів з європейськими країнами опікуватиметься радник президента Олександр Камишін. 

"Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це ко-продакшн і експорт, про який ми говорили, тією зброєю, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей", — пояснив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив терміни серійного випуску власних ракет. Вже до кінця року розпочнеться виробництво "Фламінго" та "Рути". 

Крім того, президент розповів про плани на виробництво дронів-перехоплювачів. Вже до кінця листопада планують виробляти 600-800 одиниць зброї. 

Володимир Зеленський Німеччина зброя Данія виробництво зброї
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації