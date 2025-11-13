Видео
Україна
Видео

Украина получит 500 млн долларов на закупку оружия США

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 17:01
обновлено: 17:24
Оружие США для ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В четверг, 13 ноября, ряд европейских стран объявил о значительном усилении поддержки Украины. Финляндия, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция профинансируют пакет оборонных материалов на сумму 500 миллионов долларов США для Украины. Эта помощь предоставляется в рамках инициативы "Приоритетный список требований Украины" (PURL), которая реализуется НАТО и США.

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

Читайте также:

Финансовая помощь Украине

Министр обороны Финляндии Антти Хеккянен подчеркнул, что совместная поддержка скандинавских и балтийских стран "еще больше усилит приверженность региона к Украине".

"Важно, чтобы Украина быстро получила критически важное оборонное оборудование. Агрессивная война России представляет долгосрочную угрозу европейской безопасности, трансатлантическому сообществу и международному порядку, основанному на правилах", — говорится в сообщении.

Напомним, что европейские лидеры планировали провести ключевые переговоры по масштабной финансовой поддержке Украины.

А также Европейский Союз принял решение о выделении Украине более 1,8 миллиарда евро помощи. Средства будут предоставлены в рамках программы Ukraine Facility и направлены на поддержку экономики и укрепление системы государственного управления.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
