Украина получит 500 млн долларов на закупку оружия США
В четверг, 13 ноября, ряд европейских стран объявил о значительном усилении поддержки Украины. Финляндия, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция профинансируют пакет оборонных материалов на сумму 500 миллионов долларов США для Украины. Эта помощь предоставляется в рамках инициативы "Приоритетный список требований Украины" (PURL), которая реализуется НАТО и США.
Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.
Финансовая помощь Украине
Министр обороны Финляндии Антти Хеккянен подчеркнул, что совместная поддержка скандинавских и балтийских стран "еще больше усилит приверженность региона к Украине".
"Важно, чтобы Украина быстро получила критически важное оборонное оборудование. Агрессивная война России представляет долгосрочную угрозу европейской безопасности, трансатлантическому сообществу и международному порядку, основанному на правилах", — говорится в сообщении.
Напомним, что европейские лидеры планировали провести ключевые переговоры по масштабной финансовой поддержке Украины.
А также Европейский Союз принял решение о выделении Украине более 1,8 миллиарда евро помощи. Средства будут предоставлены в рамках программы Ukraine Facility и направлены на поддержку экономики и укрепление системы государственного управления.
