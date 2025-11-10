В четверг ЕС решит судьбу замороженных активов РФ — какие есть два действенных варианта

Заседание Еврокомиссии. Иллюстративное фото: Reuters

Европейские политики соберутся на этой неделе, а именно в четверг, 13 ноября, чтобы рассмотреть два основных механизма предоставления большого пакета финансовой поддержки Украине. Будет решаться, как выделить 130-140 млрд евро из замороженных российских активов.

Эту информацию сообщает агентство Reuters.

Реклама

Читайте также:

Что выберут министры финансов ЕС

Первый, и более вероятный, вариант заключается в использовании замороженных российских активов. Этот механизм предполагает, что Евросоюз заменит российские средства, которые хранятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear, на облигации ААА с нулевым купоном, выпущенные Еврокомиссией. Полученные деньги будут переданы Украине.

Согласно этой схеме, Киев погасит кредит только в том случае, если получит военные репарации от России.

Однако пока этот вариант блокируется Бельгией. Брюссель опасается финансовой ответственности, если Россия инициирует судебный процесс из-за конфискации ее средств. Бельгия требует, чтобы другие члены ЕС пообещали предоставить деньги в течение трех дней для погашения долга перед Москвой, если Россия в конце концов выиграет суд.

Другой вариант — общий финансовый заем, который будет разделен между всеми членами ЕС. Впрочем, этот путь является гораздо менее привлекательным для большинства государств, поскольку он приведет к росту уровня долга многих стран, которые уже имеют высокую задолженность.

Мы сообщали, что в ЕС одобрил предоставление Украине более 1,8 млрд евро помощи. Деньги поступят в рамках программы Ukraine Facility для поддержки экономики и государственного управления.

Напомним, что 1 октября Украина получила транш от Европейского Союза объемом 4 млрд евро.