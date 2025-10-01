Украина получила новый транш от ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

В среду, 1 октября, Украина получила транш от Европейского Союза объемом 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина получит до конца 2025 года.

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Украина получила 4 млрд евро от ЕС

Премьер сообщила, что сегодня, 1 октября, Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 4 млрд евро в рамках механизма ERA Loans.

Свириденко отметила, что символично, что выплата осуществлена именно сегодня, в День защитников и защитниц Украины.

Как известно, этот транш обеспечен за счет поступлений от замороженных активов Центрального банка России в Европейском Союзе. Премьер отметила, что это является важным сигналом о решимости Европы укреплять обороноспособность Украины и оказывать долгосрочную поддержку.

"Я благодарю Президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Комиссара ЕС по вопросам экономики и производительности Валдиса Домбровскиса за их лидерство. Эти средства — это тысячи спасенных жизней, восстановленные города и неотвратимый европейский путь Украины", — отметила Свириденко.

По данным Минфина, в целом, в рамках инструмента ERA, Минфин уже привлек от Европейского Союза 14 млрд евро, из предусмотренных 18,1 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина получит до конца 2025 года.

Добавим, что механизм стран-членов G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом до 50 млрд долларов США предусматривает направление Украине кредита, который погашается за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

В 2024-2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти 28 млрд долларов США финансирования в рамках ERA.

