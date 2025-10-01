Відео
Головна Новини дня Україна отримала нову макрофінансову допомогу від ЄС — деталі

Україна отримала нову макрофінансову допомогу від ЄС — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 15:03
Україна отримала новий транш від ЄС
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

У середу, 1 жовтня, Україна отримала транш від Європейського Союзу обсягом 4 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримає до кінця 2025 року.

Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Читайте також:

Україна отримала 4 млрд євро від ЄС

Прем'єрка повідомила, що сьогодні, 1 жовтня, Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans.

Свириденко зазначила, що символічно, що виплата здійснена саме сьогодні, у День захисників і захисниць України.

Як відомо, цей транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі. Прем'єрка зауважила, що це є важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку.

"Я дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Комісару ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісу Домбровскісу за їхнє лідерство. Ці кошти — це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України", — наголосила Свириденко.

За даними Мінфіну, загалом, у рамках інструменту ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 14 млрд євро, із передбачених 18,1 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримає до кінця 2025 року.

Додамо, що механізм країн-членів G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

У 2024-2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже 28 млрд доларів США фінансування в рамках ERA.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський назвав країни, які профінансували американське озброєння для української армії.

Також ми інформували, що Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення двох мільярдів євро для України.

транш Європейський союз фінансова допомога Юлія Свириденко війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
