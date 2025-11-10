У четвер ЄС вирішить долю заморожених активів РФ — які є два дієвих варіанти

Засідання Єврокомісію. Ілюстративне фото: Reuters

Європейські політики зберуться цього тижня, а саме у четвер, 13 листопада, щоб розглянути два основні механізми для надання великого пакета фінансової підтримки Україні. Буде вирішуватись, як виділити 130-140 мільярдів євро із заморожених російських активів.

Цю інформацію повідомляє агенція Reuters.

Що оберуть міністри фінансів ЄС

Перший, і більш ймовірний, варіант полягає у використанні заморожених російських активів. Цей механізм передбачає, що Євросоюз замінить російські кошти, які зберігаються на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear, на облігації ААА з нульовим купоном, випущені Єврокомісією. Отримані гроші будуть передані Україні.

Згідно з цією схемою, Київ погасить кредит лише в тому випадку, якщо отримає воєнні репарації від Росії.

Однак наразі цей варіант блокується Бельгією. Брюссель має побоювання щодо фінансової відповідальності, якщо Росія ініціює судовий процес через конфіскацію її коштів. Бельгія вимагає, щоб інші члени ЄС пообіцяли надати гроші протягом трьох днів для погашення боргу перед Москвою, якщо Росія зрештою виграє суд.

Інший варіант — спільна фінансова позика, яка буде розділена між усіма членами ЄС. Втім, цей шлях є набагато менш привабливим для більшості держав, оскільки він призведе до зростання рівня боргу багатьох країн, які вже мають високу заборгованість.

Ми повідомляли, що у ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро допомоги. Гроші надійдуть у рамках програми Ukraine Facility і підуть на підтримку економіки та державного управління.

Нагадаємо, що 1 жовтня Україна отримала транш від Європейського Союзу обсягом 4 млрд євро.