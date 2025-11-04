Україна отримає п'ятий транш в рамках Ukraine Facility — яку суму

Рада ЄС. Ілюстративне фото: www.flickr.com

Рада ЄС схвалила надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової допомоги. Кошти виділять у межах програми Ukraine Facility для підтримки економіки та державного управління.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Європейського Союзу у вівторок, 4 листопада.

Рада ЄС ухвалила рішення щодо надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової підтримки в межах програми Ukraine Facility.

Зазначається, що ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для отримання п'ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу.

Фінансування має на меті, перш за все, зміцнити макрофінансову стабільність України та підтримати безперебійне функціонування її державного управління.

Виплати в межах Ukraine Facility тісно пов'язані з "Планом України", в якому викладено стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України. А також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС протягом найближчих років.

З моменту набрання чинності Ukraine Facility Україні вже виплатили 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та чотири транші на суму приблизно 4,2, 4,1, 3,5 та 3,2 млрд євро відповідно.

Нагадаємо, що 1 жовтня Україна отримала транш від Європейського Союзу обсягом 4 млрд євро.

Також у вересні Україна отримала транш макрофінансової допомоги від ЄС — 1 млрд євро у межах програми ERA Loans.