Совет ЕС одобрил новую финансовую помощь Украине — какая сумма

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 15:00
обновлено: 15:00
Украина получит пятый транш в рамках Ukraine Facility — какую сумму
Совет ЕС. Иллюстративное фото: www.flickr.com

Совет ЕС одобрил предоставление Украине более 1,8 млрд евро финансовой помощи. Средства выделят в рамках программы Ukraine Facility для поддержки экономики и государственного управления.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европейского Союза во вторник, 4 ноября.

Читайте также:

Совет ЕС одобрили предоставление Украине 1,8 млрд евро

Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине более 1,8 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility.

Отмечается, что эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша.

Финансирование направлено, прежде всего, укрепить макрофинансовую стабильность Украины и поддержать бесперебойное функционирование ее государственного управления.

Выплаты в рамках Ukraine Facility тесно связаны с "Планом Украины", в котором изложена стратегия восстановления, реконструкции и модернизации Украины. А также график внедрения реформ, согласованных с целями страны по вступлению в ЕС в течение ближайших лет.

С момента вступления в силу Ukraine Facility Украине уже выплатили 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и четыре транша на сумму примерно 4,2, 4,1, 3,5 и 3,2 млрд евро соответственно.

Напомним, что 1 октября Украина получила транш от Европейского Союза объемом 4 млрд евро.

Также в сентябре Украина получила транш макрофинансовой помощи от ЕС — 1 млрд евро в рамках программы ERA Loans.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
