Україна отримає 500 млн доларів на закупівлю зброї США

Зброя США для ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У четвер, 13 листопада, низка європейських країн оголосила про значне посилення підтримки України. Фінляндія, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція профінансують пакет оборонних матеріалів на суму 500 мільйонів доларів США для України. Ця допомога надається у рамках ініціативи "Пріоритетний список вимог України" (PURL), що реалізується НАТО та США.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Фінансова допомога Україні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хеккянен підкреслив, що спільна підтримка скандинавських і балтійських країн "ще більше посилить прихильність регіону до України".

"Важливо, щоб Україна швидко отримала критично важливе оборонне обладнання. Агресивна війна Росії становить довгострокову загрозу європейській безпеці, трансатлантичній спільноті та міжнародному порядку, заснованому на правилах", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що європейські лідери планували провести ключові переговори щодо масштабної фінансової підтримки України.

А також Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні понад 1,8 мільярда євро допомоги. Кошти будуть надані в межах програми Ukraine Facility і спрямовані на підтримку економіки та зміцнення системи державного управління.