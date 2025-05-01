Украина и США подписали соглашение о редкоземельных ресурсах — объясняем суть

Министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook Юлии Свириденко

Ресурсное соглашение между Украиной и США наконец подписано. Переговоры шли несколько месяцев, озвучивались разные варианты, Дональд Трамп нервничал, Владимир Зеленский терпеливо объяснял и напоминал о "красных линиях".

Окончательный вариант соглашения был подписан министром финансов США Скоттом Бессентом и первым вице-премьером — министром экономики Украины Юлией Свириденко.

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Официально это все называется созданием Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления, охватывающего сотрудничество в сфере полезных ископаемых.

Перед тем, как начать разбираться с ключевыми вопросами по этому соглашению, которые интересуют украинцев, напомним краткую выдержку соглашения, которую опубликовала Юлия Свириденко.

Подписание соглашения между США и Украиной. Фото: Facebook Юлии Свириденко

Коротко о соглашении

Итак, как сообщила госпожа министр экономики, полная собственность и контроль остаются за Украиной. Именно украинское государство, по ее словам, будет определять, где и что добывать.

Сам фонд должен быть создан на равноправной с США основе, ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управления государственными компаниями, а также не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.

Оно также соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс.

Теперь к вопросам.

Подписание соглашения между Украиной и США. Фото: Facebook Юлии Свириденко

Соглашение уже действует?

Нет. Оно подписано, но требует ратификации Верховной Радой. Ну и, раз речь идет об украинском парламенте, то можно сделать предположение (официально об этом не заявлялось), что ратифицировать его должен также американский Конгресс.

Когда это произойдет — пока неизвестно. Народный депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram пишет следующий алгоритм:

Проект о ратификации соглашения в Раду уже внесли.

Далее минимум семь дней перед рассмотрением.

Сначала проект рассмотрит Комитет по вопросам международной политики, далее его вынесу в зал Рады.

В Раде продолжаются дискуссии по количеству чтений проекта.

Дата ближайшего рассмотрения - это 13-15 мая.

Здесь еще важно добавить, что ратификация может произойти раньше этих дат. В частности, нардеп Алексей Гончаренко пишет, что Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по этому вопросу уже 8 мая.

Соглашение уже опубликовано?

Да, Кабинет министров опубликовал его на Правительственном портале. Вот некоторые конкретные тезисы из этого документа:

Украина сама будет определять участки в пределах своей территории, которые будут предоставляться для поиска, разведки и добычи природных ресурсов.

Предметом соглашения являются расположенные на территории Украины участки, запасы и месторождения алюминия, сурьмы, мышь'яку, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа и других минералов или углеводородных, иным образом согласованных принципалами.

Как будет работать сам фонд?

Здесь стоит вернуться к разъяснению Юлии Свириденко. Она объяснила саму схему работы у себя на Facebook.

США делают взнос в Фонд. Это могут быть и средства, и новая помощь для Украины - например, системы ПВО.

Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии и новые участки.

Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку.

Украина и США будут определять конкретные инвестиционные проекты совместно.

Фонд может инвестировать исключительно в Украину.

Ожидается, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину.

Когда этот фонд заработает?

По мнению госпожи Свириденко, это может произойти уже через несколько месяцев после ратификации договора в Верховной Раде.

Она подчеркнула, что речь идет о месяцах, а не годах. И, конечно, Украина хочет завершить все другие технические вопросы, связанные со средствами.

Когда ждать доходов от сделки?

Официальных заявлений по этому поводу пока не было. СМИ пока оценивают эти перспективы довольно скептически.

В частности, Reuters пишет, что финансовая выгода от сделки, вероятно, станет актуальной через десятилетия или дольше, поскольку инвесторы сталкиваются со многими препятствиями для запуска новых шахт в стране, пострадавшей в войне.



В СМИ, ссылаясь на горнодобывающих консультантов, отметили, что разработка шахт, добывающих стратегически важные полезные ископаемые, в странах с развитым горнодобывающим сектором, таких как Канада и Австралия, может занять от 10 до 20 лет.

В случае Украины этот срок может быть еще больше.

Напомним, народный депутат Украины Владимир Крейденко рассказал, какую выгоду для Украины и США предусматривает подписанное соглашение о недрах.

В Белом доме подчеркнули, что подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США является историческим событием между двумя странами. Это обеспечит суверенитет и процветание Украины, а также является сигналом для РФ.