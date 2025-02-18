Переговоры США и РФ — почему не было Зеленского

В СМИ ответили, почему Зеленский не был на переговорах с РФ и США
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Это произошло после того, как его не допустили к переговорам между США и Россией относительно будущего его страны.
Об этом пишет Bloomberg.
Почему Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию
Поездка Зеленского должна была состояться после встреч во вторник в Эр-Рияде, где госсекретарь США Марко Рубио встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить прекращение войны — правда, без участия кого-либо из Киева.
Эти разговоры подогрели беспокойство относительно сближения президента США Дональда Трампа с Россией и его готовности добиваться соглашения через Украину.
Зеленский посетил Турцию с визитом
Во вторник, 18 февраля, украинский президент находился в Турции в рамках регионального тура с целью привлечения международной поддержки.
Он должен был отправиться дальше в Саудовскую Аравию, надеясь получить информацию об американо-российских переговорах от наследного принца Мохаммеда бин Салмана.
Но он решил не ехать.
"Я не хочу случайностей", — сказал Зеленский после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, повторив свое разочарование тем, что его не пригласили на встречу США и России.
"Мы хотим положить конец войне больше всех, мы хотим, чтобы это было сделано справедливо, а не за нашей спиной", — добавил он.
Напомним, что 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее Зеленский заявил, что остается только один вариант обеспечения безопасности — сильная украинская армия и присутствие войск союзников на территории страны.
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