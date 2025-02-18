Переговори США та РФ — чому не було Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський несподівано скасував свій візит до Саудівської Аравії. Це сталося після того, як його не допустили до переговорів між США та Росією щодо майбутнього його країни.

Про це пише Bloomberg.

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Поїздка Зеленського мала відбутися після зустрічей у вівторок в Ер-Ріяді, де держсекретар США Марко Рубіо зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити припинення війни — правда, без участі будь-кого з Києва.

Ці розмови підігріли занепокоєння щодо зближення президента США Дональда Трампа з Росією та його готовності домагатися угоди через Україну.

Зеленський завітав до Туреччини

У вівторок, 18 лютого, український президент перебував у Туреччині в рамках регіонального туру з метою залучення міжнародної підтримки.

Він мав відправитися далі до Саудівської Аравії, сподіваючись отримати інформацію про американсько-російські переговори від спадкоємного принца Мохаммеда бін Салмана.

Але він вирішив не їхати.

"Я не хочу випадковостей", — сказав Зеленський після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, повторивши своє розчарування тим, що його не запросили на зустріч США і Росії.

"Ми хочемо покласти край війні більше за всіх, ми хочемо, щоб це було зроблено справедливо, а не за нашою спиною", — додав він.

Нагадаємо, що 18 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Раніше Зеленський заявив, що залишається лише один варіант гарантування безпеки — сильна українська армія та присутність військ союзників на території країни.