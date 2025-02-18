Зустріч Зеленського та Ердогана - які результати

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

У вівторок, 18 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Він висловив подяку Туреччині за теплий прийом, гостинність і конструктив у перемовинах.

Про це український президент заявив у своєму Telegram.

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Зеленський наголосив на значенні взаєморозуміння між країнами, яке вкрай важливе в умовах війни, а також на підтримці, яку Україна отримує від Туреччини в цей надзвичайний час.

"Сьогодні разом із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ми детально обговорили всі глобальні процеси, які можуть призвести до закінчення війни Росії проти України, зокрема важливість спільної роботи над гарантіями безпеки для України", — написав він.

Водночас лідери країн розглянули двосторонні відносини, економічні питання та співпрацю в сфері освіти і продовольчої безпеки.

Однією з важливих тем була робота для повернення українських полонених, яких утримує Росія.

Зеленський також подякував Туреччині за принципову позицію щодо суверенітету та територіальної цілісності України, підкресливши важливість підтримки Туреччини для українського народу в цей складний період.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегації США та Росії, які обговорили війну в Україні.

А у державному департаменті США повідомили про результати зустрічі американської та російської сторін.